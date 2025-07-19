Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Son Tarih 31 Temmuz

Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Son Tarih 31 Temmuz
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Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların belgelerinin 31 Temmuz itibarıyla geçersiz olacağını duyurdu. 31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin 7 bin 438 lira ödeyecekleri hatırlatıldı.

Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi işlemi 31 Temmuz mesai bitiminde sona erecek. Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğü Ehliyet, Pasaport, Kimlik Başvuru Servisi Şefi Mikail Türkmen, vatandaşlara işlemler için son günü beklememeleri tavsiyesinde bulundu.

Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar, 31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak. Vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğü Ehliyet, Pasaport, Kimlik Başvuru Servisi Şefi Mikail Türkmen, "Vatandaşlarımız özellikle eski tip ehliyetleri yenilemek için 7. ayın 31'i mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden ya da 199 Çağrı Merkezi'nden randevularını alarak, 1 adet biyometrik fotoğraf, kimlik, ehliyet ve 'sürücü olur sağlık raporu' ile birlikte randevu almış oldukları nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda çok aşırı bir yoğunluğumuz var. Randevu buldukları nüfus müdürlüklerinde biran önce ehliyetlerini yenilemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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