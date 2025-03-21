Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Adıyaman'da Depremzedelere Destek Sağladı

RTÜRK Bölge Sorumlusu Sümeyye Selvican Şafak'ın davetiyle Adıyaman'a gelen Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere destekte bulundu.

Ziyaretler esnasında Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere ve yaşlılara maddi destek sunarak çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükekşi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini dinleyerek onlara moral verdi. Yardımlar, bölge halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Adıyamanlı vatandaşlar, Büyükekşi'ye duyarlılığı ve destekleri nedeniyle teşekkür etti. Eski TFF Başkanı Büyükekşi, Adıyaman Merkez İlköğretim Okulu'ndaki tüm öğrencilere yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ayakkabı hediye etti. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. - ADIYAMAN