İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Adıyaman'da Depremzedelere Destek Sağladı

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Adıyaman'da Depremzedelere Destek Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Büyükekşi, Adıyaman'a giderek depremzedelere maddi yardımlarda bulundu ve öğrencilere Ayakkabı hediye etti. Vatandaşlar, Büyükekşi'nin destekleri için teşekkür etti.

RTÜRK Bölge Sorumlusu Sümeyye Selvican Şafak'ın davetiyle Adıyaman'a gelen Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere destekte bulundu.

Ziyaretler esnasında Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere ve yaşlılara maddi destek sunarak çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükekşi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini dinleyerek onlara moral verdi. Yardımlar, bölge halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Adıyamanlı vatandaşlar, Büyükekşi'ye duyarlılığı ve destekleri nedeniyle teşekkür etti. Eski TFF Başkanı Büyükekşi, Adıyaman Merkez İlköğretim Okulu'ndaki tüm öğrencilere yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ayakkabı hediye etti. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title