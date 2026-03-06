Haberler

Erzincan'da eski hükümlü, devlet desteğiyle kendi işyerini açtı

Güncelleme:
Erzincan'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu tarafından desteklenen eski hükümlü Ethem Çelik, elektrikli ev aletleri tamiri ve beyaz eşya bakım-onarım alanında işletmesini açtı. Açılış törenine katılan yetkililer, bu tür projelerin toplumsal bütünleşme ve ekonomik bağımsızlık adına önem taşıdığını vurguladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında desteklenen bir eski hükümlü, devlet desteğiyle hayalini kurduğu işletmesini törenle hizmete açtı.

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamına eklenen işletme, elektrikli ev aletleri tamiri ve beyaz eşya bakım-onarım alanında faaliyet gösterecek. Açılış törenine Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Cumhuriyet Savcısı Arif Bostancı, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar ile çok sayıda kurum müdürü katıldı.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Davetliler, işletme sahibi Ethem Çelik'ten yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, bu tür projelerin sadece bir iş yeri açılışı değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk başarısı olduğunu belirterek, "Eski hükümlü vatandaşların üretime katılması ve kendi işlerini kurarak istihdam sağlaması toplumsal bütünleşme açısından büyük önem taşıyor. Koruma Kurullarımız aracılığıyla sağlanan destekler, bireylerin ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına ve geleceğe güvenle bakmalarına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Ethem Çelik ise, kendisine sunulan fırsat sayesinde hayata yeni bir sayfa açtığını dile getirdi. Projeler kapsamında sağlanan hibe destekleri ile birçok eski hükümlünün iş hayatına kazandırılması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
