Erzurumspor, Amar Gerxhaliu ile Sözleşme İmzaladı

Erzurumspor, Amar Gerxhaliu ile Sözleşme İmzaladı
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Erzurumspor, Antalyaspor'dan Kosovalı oyuncu Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, kulüp başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından takıma katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde ve Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ettiren Erzurumspor'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Mavi-beyazlı takım son olarak Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı takım tarafından transferle alakalı yapılan paylaşımda, "Amar Gerxhaliu ile resmi sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumsporumuz, son olarak Antalyaspor forması giyen Amar Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki Kosovalı oyuncu Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Gücümüze güç katacağına inandığımız Amar Gerxhaliu'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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