Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban esnafını kıtlama çaylı sohbette dinledi

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Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Karaçoban'da esnafla bir araya geldi. İlçedeki ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafın sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette samimi anlar yaşandı.

Karaçoban ilçesindeki temasları sırasında esnafı tek tek ziyaret eden Vali Baruş, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İş yerlerine konuk olan Baruş, Erzurum'un geleneksel kültürü olan kıtlama çay eşliğinde ilçe esnafıyla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında esnafın talep, ihtiyaç ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Vali Aydın Baruş, ilçenin ticari yapısı ve ekonomik dinamiklerine ilişkin geniş çaplı değerlendirmelerde bulundu. Esnafın yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Baruş, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını ve ilçedeki ticari hayatı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Vali Baruş'un Karaçoban ilçesindeki ziyaret ve incelemelerinin, kamu yatırımları ve kurum denetimleriyle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı