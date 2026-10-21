Erzurum Valisi Baruş başkanlığında hayvan pazarı için üst düzey toplantı yapıldı

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, kentteki hayvan pazarının genel durumunun ve işleyişinin değerlendirilmesine yönelik üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen bir araya gelişte, hayvan pazarının mevcut durumu, işleyiş mekanizmaları ve yürütülen faaliyetlere ilişkin kritik hususlar masaya yatırıldı. Toplantıda pazar alanında genel düzenin kalıcı şekilde sağlanması, hayvan sağlığı standartlarının yükseltilmesi ve hijyen şartlarının en üst seviyede gözetilmesi adına atılacak adımlar planlandı.

Yetiştiricilerin Talepleri Görüşüldü

Bölge hayvancılığı için büyük önem arz eden pazarın daha modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla, yetiştiricilerden gelen talep ve öneriler de titizlikle değerlendirildi. İlgili kurum amirleri ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve koordineli bir çalışma takviminin belirlenmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, pazar alanındaki aksaklıkların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kararların kararlaştırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı