Üye Girişi
Haberler

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantılarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), ildeki paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirdiği istişare toplantıları devam ediyor. Toplantıda, iş ve çalışma hayatına yönelik teşvik uygulamaları ve desteklerle ilgili istişareler yapıldı ve Erzurum özelindeki güncel verilerin bir rapor haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), ildeki paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirdiği istişare toplantıları devam ediyor.

Erzurum'la ilgili rasyonel verilere ulaşılabilmesi amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın başlattığı istişare toplantılarının ikincisi ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen toplantıya; SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, TSE İl Müdürü İbrahim Seyhan, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Pehlivan, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden Emre Hancığaz ve Zafer Bayrak katıldı.

Paydaş kurumların, iş ve çalışma hayatına yönelik devam eden ve sona eren teşvik uygulamaları ve desteklerle ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda, kurumların Erzurum özelindeki güncel verilerinin bir rapor haline getirilmesi yönünde karar alındı.

ETSO öncülüğünde düzenlenen istişare toplantılarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Özakalın, "Bu toplantıları yapmaktaki amacımız; şehrimizin mevcut profilini veriler ışığında değerlendirmek ve ilimizin gelişip kalkınmasına katkı sağlayabilecek çözüm önerilerini gündeme taşımak ve ayrıca bunları gerektiği zamanlarla ilgili makamlara sunmaktır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu toplantılarımızı belirli periyotlarla düzenlemeye devam edeceğiz. Toplantılara iştirak edip katkı sunan bütün kurumların yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu Saim Özakalın Erzurum Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title