Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yatırımlar Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik'i ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili Melikşah Taşkın'ı makamında ziyaret etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaptığı görüşmelerde Süt fiyatlarının belirlenmesi. Yeni süt toplama merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde gençlere istihdam sağlanması. İhtisas Besi Sanayi Bölgesi projesi. Projelere dahil olan üreticilere ilave et, süt ve buzağı destekleri. Belirlenecek pilot ilçelerde meralardaki etçi kültür ırklarının gelişimi için uygun gebe düve hayvanlarının dağıtımı. Boğa üretim istasyonları oluşturulması. Şehrimizdeki hastalıktan ari çiftliklere ve damızlık merkezlerine özel buzağı desteği. Erzurum Ticaret Borsası vasıtasıyla yurtdışından süt ve et ırkı hayvanlar getirilerek projeye dahil olan üreticilere kazandırılması gibi konu başlıkları gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, yeni süt toplama merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde gençlere istihdam sağlanması için Erzurum Ticaret Borsası'na bütçe oluşturarak, üreticiyi kalkındırmaya yönelik yapılan projelere her zaman destek vereceğini belirtti. - ERZURUM