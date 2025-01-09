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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Açık Alan Buz Pisti Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Açık Alan Buz Pisti Açıldı
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ETÜ, öğrencilerinin ve personelinin sosyal aktivitelerini artırmak amacıyla yeni bir doğal buz pisti açtı. Açılış etkinliğinde gösteri maçları yapıldı ve içerisinde buz pateni öğrenme fırsatı sunulacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı kampüs yerleşkesindeki sosyal donatıların sayısını artırmaya devam ediyor.

ETÜ'de öğrenim gören öğrenciler ile idari ve akademik personelin buz pateni öğrenmesini teşvik etmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan doğal buz pistinin açılışı gerçekleştirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Aygün'ün koordinatörlüğünde ETÜ Spor ve Etkinlik Salonu arkasında yapılan açık alan buz pistinin açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Çakmak'ın pak atışıyla gerçekleştirilen açılışta EİT U12, ETÜ Buz Hokeyi ve Milli Takım sporcuları gösteri maçında hünerlerini sergiledi.

2024-2025 akademik yılı boyunca, hava şartlarına bağlı olarak Nisan ayına kadar hizmet vermesi planlanan açık alan buz pistinden, ETÜ mensupları ve öğrencileri ücretsiz şekilde yararlanabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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