Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda ziyaretçi yoğunluğu

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda ziyaretçi yoğunluğu
Güncelleme:
Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni başkanı Emre Akdoğan ile tarihteki en yoğun günlerini yaşıyor. Esnaf ve siyaset temsilcilerinin ziyaretleri, bu dönemin önemini vurguluyor.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, tarihinde ilk kez böylesine yoğun günler yaşıyor.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, tarihinde ilk kez böylesine yoğun ve dikkat çekici günler yaşıyor. Oda Başkanlığı'na seçilen Emre Akdoğan, göreve gelir gelmez esnafın ve kentin ortak paydası haline geldi.

Başkan Emre Akdoğan'a, oto tamir ustaları ve esnafın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Esnaf Odası Başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar tarafından hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Oda binasında yaşanan yoğunluk, adeta bayram havası estiriyor.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Emre Akdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu onurlu görevi bizlere layık gören tüm esnaf ve ustalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Odamız sadece bir meslek kuruluşu değil, alın terinin ve emeğin temsil edildiği büyük bir ailedir. Biz bu göreve makam için değil, hizmet için geldik. Kapımız da gönlümüz de tüm esnafımıza açık olacak."

Başkan Akdoğan, esnafın sorunlarını yerinde dinleyen ve çözümü birlikte üreten bir anlayışı hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, Erzurum esnafını daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Oda tarihinde yeni bir dönemin başladığına işaret eden bu yoğun ilgi, Emre Akdoğan'a duyulan güvenin ve esnafın beklentisinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
