Erzurum Havalimanı'nın 2025 Temmuz İstatistikleri Açıklandı
DHMİ, Erzurum Havalimanı'nın Temmuz 2025 hava trafiği verilerini açıkladı. Haziran ayında iç hatlarda 109 bin 880, dış hatlarda ise 2 bin 576 yolcu taşındı. Temmuz'da toplam uçak trafiği 735'e ulaştı ve yük trafiği 1 milyon tonu geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2025 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 109 bin 880, dış hat yolcu trafiği 2 bin 576 oldu. Böylece haziranda toplam 112 bin 456 yolcuya hizmet verildi.
Temmuz ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 707, dış hatlarda 28 olmak üzere toplamda 735'e ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 1 milyon 17 bin 821 ton oldu.
7 Aylık (ocak-temmuz dönemi) gerçekleşmeler
7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 713 bin 699, uçak trafiği 4 bin 778, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 16 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM