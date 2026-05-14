Erzurum Havalimanı'nda nisan ayında 92 bin 107 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 90 bin 447, dış hat yolcu trafiği bin 660 oldu. Böylece Nisan ayında toplam 92 bin 107 yolcuya hizmet verildi.

Nisan ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 619, dış hatlarda 21 olmak üzere toplamda 640 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 588 bin 933 ton oldu.

2026 (4 Aylık) Gerçekleşmeler

4 aylık (Ocak - Nisan) dönemde ise Erzurum Havalimanında;

Yolcu trafiği 444 bin 75, Uçak trafiği 2 bin 978, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 milyon 854 bin 667 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı