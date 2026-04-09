Mart ayında Erzurum Havalimanı'nda 112 bin 626 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 111 bin 597, dış hat yolcu trafiği bin 29 oldu. Böylece Mart ayında toplam 112 bin 626 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 763, dış hatlarda 10 olmak üzere toplamda 773 sefere ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mart ayında toplamda 939 bin 395 ton oldu.

2026 (3 Aylık) gerçekleşmeler

3 aylık (Ocak - Mart) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 351 bin 968, Uçak trafiği 2 bin 338, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 milyon 265 bin 734 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

