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Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te 799 Bin Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te 799 Bin Yolcu Uçtu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılı ilk sekiz ay içinde toplam 799 bin 287 yolcu taşındı. Bu dönemde toplam 5 bin 269 uçuş gerçekleştirildi. İç hatlarda 794 bin 460, dış hatlarda ise 4 bin 827 yolcu uçtu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılı ilk sekiz ayı içinde 799 bin 287 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılının ilk sekiz ayında 5 bin 269 uçuş gerçekleşti ve toplam 799 bin 287 kişi uçtu. Sekiz ayda Erzurum Hava Limanı'ndan 5 bin 169 iç hat ve 100 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 5 bin 53 uçuş gerçekleşti ve 690 bin 182 kişi uçtu.

Erzurum'da sekiz ayda 794 bin 460 iç hatlar ve 4 bin 827 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının ilk sekiz ayı içinde Erzurum'dan 4 bin 445 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 6 bin 885 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 71 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yerel Haberler Havacılık Ekonomi erzurum Turizm Yerel Yaşam

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