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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Haftalık Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Haftalık Olağan Toplantısı Gerçekleşti
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında ilçe ve şube müdürleriyle yapılan haftalık toplantıda, Bilgi İşlem Koordinatörü Osman Özkutlu tarafından yürütülen projelerle ilgili bilgi verildi. Toplantıya yeni atanan müdürler de katılarak spor tesisleri ve projeler değerlendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un ilçe ve şube müdürleri ile yaptığı haftalık olağan toplantıda İl Bilgi İşlem Koordinatörü Osman Özkutlu tarafından GSB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yürütmekte olduğu projelerin tanıtılması ve bu projelere ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında yapılan haftalık olağan genel toplantıda ilkler yaşandı. Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Dönmez, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanan İkram Sönmez ile Palandöken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Metin Günay ilk kez haftalık toplantıya katıldı. Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, şube müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, Sadrettin Üstün, Köksal Kaçmaz, İbrahim Şimşek ve İbrahim Hakkı Akpınar da toplantıda yer aldı. Daha önce Palandöken'de görev yapan Murat Tanas da ilk kez Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak haftalık olağan toplantıda yer aldı. Toplantıda spor tesisleri, faaliyetler ve projeler ile spor değerlendirildi.

Özkutlu sunum yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında yapılan toplantıda İl Bilgi İşlem Koordinatörü Osman Özkutlu tarafından sunum yapıldı.

Özkutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 9-13 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen 'Bilgi İşlem Çalıştayı' kapsamında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yürütmekte olduğu projelerin tanıtılması ve bu projelere ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla il müdürlüğü bünyesinde durum değerlendirme sunumu gerçekleştirerek, İl Müdürü, Hizmet Müdürleri, İlçe ve Şube Müdürlerini bilgilendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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