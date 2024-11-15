Erzurum'da Spor Güvenliği Ekipleri 3 Taraftarı Tespit Etti

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz haftalarda Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan Erzurumspor FK-Amed SF karşılamasında" Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna" aykırı harekette bulunan 3 taraftarın kimliklerinin tespit edildiği ve haklarında adli tahkikata başlatıldığını açıkladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "03.11.2024 tarihinde Kazım Karabekir Stadyumunda Erzurumspor FK - Amed SF takımları arasında oynanan 1. Lig futbol müsabakasının öncesinde yaşanan; Kazım Karabekir Stadyumuna asılan pankart ve sonrasında yaşanan sosyal medya olayları ile ilgili olarak; Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı harekette bulunan 3 şahsın kimlik tespitleri yapılmış ve adli tahkikata başlanılmıştır." denildi. - ERZURUM