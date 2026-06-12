Haberler

ETSO vakfı arazisinde mesleki ve teknik lise için istişare toplantısı yapıldı

ETSO vakfı arazisinde mesleki ve teknik lise için istişare toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Ilıca yolu üzerindeki arsasına mesleki ve teknik lise kurulması için istişare toplantısı düzenledi. Proje, ETSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) toplantı salonunda, Erzurum sanayicisinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve istihdama doğrudan katkı sağlayacak "Mesleki ve Teknik Lise" projesi için kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ETSO Eğitim Komisyonu üyeleri ve ETSO heyeti katıldı.

Ilıca yolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti ETSO Vakfı'na ait olan arsa üzerine inşa edilecek eğitim yuvası, sanayi ve eğitim entegrasyonunu sağlamak üzere projelendiriliyor. Kurulacak teknik lisenin yönetimini Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) oluşturacak.

Başkan Özakalın: "Eğitim ve üretim entegrasyonunu sağlıyoruz"

Toplantı salonunda gerçekleşen görüşmelerde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum sanayisinin en büyük beklentilerinden birinin nitelikli iş gücü olduğunu belirtti. Özakalın, "Mülkiyeti ETSO Vakfı'na ait olan ve Ilıca yolu üzerinde bulunan arsamızda yükselecek bu mesleki ve teknik lise, gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirerek doğrudan üretime dahil edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz temsilcileri ve Eğitim Komisyonumuz ile yaptığımız bu istişare toplantısı neticesinde hazırlayacağımız raporu doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na sunacağız. Kuracağımız ortak yönetim ile sanayimizin güncel ihtiyaçlarını eğitim müfredatıyla harmanlayacağız" ifadelerini kullandı.

ETSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ortak çalışmaları sonucunda, arsamızda kurulacak mesleki ve teknik lisenin niteliğini ve kapasitesini belirleyen detaylar masaya yatırıldı. Toplantı neticesinde alınan kararlar doğrultusunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Sanal:

tabii ki bu projenin arkasında düzgün bir planlama ve hazırlık var mı ona bakılmalı çünkü çoğu zaman söz söylenir ama uygulama aşamasında aksamalar yaşanır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kenan Bal:

güzel bir proje insallah hayata geçer de gençlerimiz iyi bir eğitim alsın ve iş bulsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDuran Akbaş:

yahu ne kadar da abartıyoruz bir lise açıcaz diye istişare toplantısı mı yapılır bu kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

Zirveden çarpıcı detay! Kılıçdaroğlu o haberi alınca küplere binmiş
Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay! Ortalık karıştı
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! Valizinden 20 milyonluk uyuşturucu çıktı

Valizini açan ekipler gördüklerine inanamadı
Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Rusya'da saldırıya uğrayan tanker İçin İstanbul Boğazı kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini durduran olay
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek