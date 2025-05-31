Erzurum'da Mali Müşavirler kongresi gergin başladı

Erzurum'da Mali Müşavirler kongresi gergin başladı
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Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın 25'inci Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda divan başkanlığı seçiminde yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Üç adayın yarışacağı kongrede, gerginlik kısa sürede yatıştırıldı.

(ERZURUM) Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın 25'inci Seçimli Olağan Genel Kurulu, gergin anlara sahne oldu. Genel kurulda divan başkanlığının belirlenmesinde çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın 25'inci Seçimli Olağan Genel Kurulu, gergin başladı. Başkanlık için 3 adayın yarışacağı genel kurulun ilk gününde divan başkanı seçimi öncesi salonda gerginlik yaşandı. Figen Kat ve Zeki Akalın'ın divan başkanlığı için aday gösterilmesinin ardından yaşanan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Genel kurulda oy kullanan delegelerin araya girmesi ile taraflar yatıştırılırken, divan başkanlığı için konsensüs sağlanarak Turgut Aktaş'ın getirilmesine karar verildi. Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın 25'inci Seçimli Olağan Genel Kurulu'na 3 kişi aday oldu. Mesrur Köseoğlu, Aykut Özbek ve Erol Ağsakallı başkanlık için yarışacak.

Bugün yapılan genel kurulun ilk gününde faliyet ve denetleme kurulu raporları okunarak ibra edilirken yarın ise Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda başkanlık için oy kullanılacak.

Kaynak: ANKA / Yerel
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