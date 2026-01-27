Haberler

İzcilerden bayrak yürüyüşü
Erzurum'da izciler, Mardin'de yaşanan saygısızlığa tepki olarak bayrak yürüyüşü düzenleyerek Türk Bayrağına sahip çıktılar. Nenehatun Spor Kulübü liderleri ve izcileri, şehrin farklı bölgelerinde bayrak dağıtarak birlik mesajı verdiler.

Erzurum'da izciler bayrak yürüyüşü yaptı. Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığın ardından bir tepki de Erzurumlu izcilerden geldi. Nenehatun Spor kulübü lider ve izcileri, Türk Bayrağına yapılan saygısızlığa karşı tek yürek olup şehrin değişik bölgelerinde bayrak dağıtarak bayrağımıza sahip çıktılar.

İzcilerin Türk bayrağına karşı gösterdikleri özen ve hassasiyet takdir toplarken, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
