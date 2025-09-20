Haberler

Erzurum'da Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim Uygulandı

Erzurum'da Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim Uygulandı
Erzurum Valiliği, gıda satışı yapan işletmelere yönelik son bir haftada 300 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği'nce konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, il genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, son bir hafta içerisinde 300 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 5 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 5 adet numune alınırken, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gelen 9 başvurunun değerlendirildiği açıklandı. - ERZURUM

