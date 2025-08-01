Erzurum'da Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim

Erzurum'da Gıda İşletmelerine Yoğun Denetim
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Erzurum Valiliği, 25 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında gıda satışı yapan işletmelere yönelik 334 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iki numune alınırken, birinin sonucu olumlu çıktı.

Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik 334 denetim gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde, 25 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 334 denetim gerçekleştirilmiştir. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 2 numune alınmış, bunlardan 1'i olumlu sonuçlanmış, diğerinin sonucu ise beklenmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların 7/24 ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvurunun da titizlikle değerlendirildiği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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