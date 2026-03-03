Tecrübelerini liseli gençlerle paylaştılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, lise öğrencileriyle 'Tecrübe Paylaşımı' adlı söyleşide buluştu.

Aziziye Gençlik Merkezi ile Reşit Karabacak Spor Lisesi işbirliğiyle düzenlenen 'Tecrübe Paylaşım' programında gençlerle sohbet eden ve tecrübelerini öğrencilere anlatan Çakmur ve Dönmez, öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Erzurum GSM Müdürü Levent Çakmur, hayatta hep beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini bunun da nasip olduğunu söyledi. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise Ağırbakım Fabrikasından emekli olan babanın dört çocuğundan biri olduğunu belirterek, "Bugün biz İl Müdürümüz Levent Çakmur öncülüğünde gençlerimize ve antrenörlerimize inanılmaz çalışma ortamları sunuyoruz. 2026'da madalya mottosu ile çıktığımız yolculukta Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya ve şampiyonluklar kovalayacağız. Yaz ve kış olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandıracak sporcuları bugünden yetiştirmek için kolları sıvadık. Babamın destekleriyle judo yaptım. İki kardeşim milli takım formasıyla bir çok başarıya imza attılar. Antrenör olan iki kardeşimde Reşit Karabacak Spor Lisesi mezunu. Yani sizin gibi bu sıralardan geçerek ekmek sahibi oldular. İnşallah sizlerde devletimize milletimize hizmet eden bireyler olacaksınız" dedi.

Spor adamı olmak rahmetli babamdan kaynaklandı

Çakmur, öğrencilik ve sporculuk yıllarından hep beden eğitimi olmak istediğini ve bu hayalinin de nasip olduğunu ifade ederek, "Hep beden Eğitimi Öğretmeni olmayı hayal ettim. Bunun nedeni rahmetli babam Tuncer Çakmur. Babam Erzurum spor Kurucusu ve kulüp Müdürüydü her halde bu spor yönü beni beden eğitimi öğretmeni olmam konusunda tetikledi. Beden Eğitimi öğretmeni oldum. Birçok spor dalında Üniversite öğrencisi iken hakemlik kazandım. Voleybolda da uzun yıllar hakemlik yaptım, ancak ETÜ Spor Kültür Daire Başkanı olunca, tüm hakemliklerime nokta koymak zorunda kaldım" dedi. Şu anda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yaptığını ve ekibiyle birlikte başarılı hizmetlere imza atmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Çakmur, "Ya sevdiğiniz işi yapacaksınız. ya da yaptığınız işi seveceksiniz. Bu benim size vereceğim ilk mesaj İkincisi ise sizi diğer insanlardan ayıran farklı bir özelliğiniz olacak. Farklı özelliğiniz olduğu takdirde mutlaka hayatta başarılı olacağınız bir konuma gelirsiniz" diye konuştu.

Dilsiz ve sağır gibiydik

Söyleşi de Yabancı dilin önemine de değinen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Spor sayesinde 17 farklı ülkeyi gördüm. Bir çok kez yabancı dil problemi nedeniyle zorluklar yaşadım. Başarılı spor ve eğitiminizin yanında mutlaka yabancı dil öğrenin. Biz yurt dışında organizasyonda Dilsiz ve sağır gibiydik, İngilizce ya da Almancanız yoksa yabancı ülkede bir hiçsiniz" dedi.

Anadolu Lisesi'ndeki 'Tecrübe Paylaşımı' konulu söyleşiye Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı, Müdür Yardımcıları Erdal Emeç, Ersin Dizlek, okulda görev yapan öğretmenler ile Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri katıldı.

Program sonunda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı'ya Erzurum temalı forma hediye etti. Topallı ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e okula kattıkları değerden dolayı teşekkür ederek, kendilerine plaket takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı