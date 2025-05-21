Erzurum'da Gençler İçin Bayram Pikniği Düzenlendi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Haydi Gençler Pikniğe' projesini gerçekleştirdi. Hınıs ilçesindeki etkinlikte 35 lise öğrencisi bir araya gelerek piknik yaptı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Haydi Gençler Pikniğe" projesi ile kutlandı.
Proje çerçevesinde Hınıs ilçesinde eğitim gören 35 lise öğrencisi ile Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri'nde piknik organizasyonu yapıldı.
Yapılan etkinlikle gençlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlenmeleri sağlanırken, polis/öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınması amaçlandı. Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği yapıldı, akabinde çeşitli etkinlikler yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşandı. - ERZURUM