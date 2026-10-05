Erzurum'da 2026'nın ilk 8 ayında turist sayısı yüzde 36,9 artarak 428 bin 563'e ulaştı

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Erzurum turizminde 2026 yılının ilk 8 ayında büyük bir ivme yakalanarak, toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artışla 428 bin 563'e ulaştı. Kentin yıl sonu hedefi ise 600 bin turist sınırını aşmak.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 313 bin 4 olan toplam turist sayısı, 2026 yılının aynı döneminde 115 bin 559 kişi artarak 428 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın tamamında 493 bin 641 turist ağırlayan kent, böylece 2026'nın ilk 8 ayında, 2025 yılının 12 aylık toplam turist sayısının yüzde 86,8'ine şimdiden ulaşmış oldu.

En yüksek artış ocak ayında yaşandı

Yılın ilk 8 ayının tamamında artış grafiği sergileyen Erzurum turizminde, en yüksek büyüme yüzde 61,8 ile Ocak ayında görüldü. Ocak 2025'te 40 bin 466 olan turist sayısı, Ocak 2026'da 65 bin 465'e yükseldi.

Yılın diğer aylarındaki artış oranları ise Şubat'ta yüzde 44,2, Mart'ta yüzde 41,3, Nisan'da yüzde 39,4, Mayıs'ta yüzde 28,7, Haziran'da yüzde 32,7, Temmuz'da yüzde 31 ve Ağustos'ta yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Veriler, turizm hareketliliğinin sadece kış ayları ile sınırlı kalmayıp yılın tamamına yayıldığını ortaya koydu.

Geceleme sayısı 761 bini aşarak rekora koşuyor

Turist sayısındaki yükseliş, konaklama sürelerine de olumlu yansıdı. 2025'in ilk 8 ayında 596 bin 896 olan toplam geceleme sayısı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 27,5 artışla 761 bin 278'e çıktı. Erzurum, bu performansıyla geçen yılın 12 aylık toplam geceleme miktarının (936 bin 489) yüzde 81,3'ünü ilk 8 ayda yakalamayı başardı.

Turizmin lokomotifi yerli turist oldu

2026 yılındaki hareketliliğin en büyük paydaşı yerli turistler oldu. Kentte konaklayan yerli turist sayısı, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 41,3 artarak 285 bin 650'den 403 bin 634'e yükseldi. Yerli turistlerin geceleme sayısı da yüzde 31'lik artış trendi yakalayarak 548 bin 205'ten 719 bin 943'e ulaştı.

Yıl sonu hedefleri güncellendi: Gözler son 4 ayda

Erzurum, 2025 yılının Eylül-Aralık döneminde 180 bin 635 turist ağırlamıştı. 2026'nın son 4 ayında da benzer bir performans veya geçen yıla yakın bir hareketlilik yaşanması halinde, kentin yıllık toplam turist sayısının 600 bin barajını rahatlıkla aşacağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri, bu istikrarlı seyrin sürmesi durumunda toplam geceleme sayısının da yıl sonunda ilk kez 1 milyon sınırının üzerine çıkmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı