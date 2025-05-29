Erzurum'a Yeni Spor Kampüsü İçin Sondaj Çalışmaları Başladı

Erzurum'a Yeni Spor Kampüsü İçin Sondaj Çalışmaları Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu için sondaj çalışmalarına başladı. İl Müdürü Levent Çakmur, projeye dair olumlu ifadelerde bulundu.

Erzurum'a yeni yapılacak olan Stadyum, Spor Salonu ve Yüzme Havuzu alanında sondaj çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yeni Statyum, Spor Salonu ve Yüzme Havuzu kampüs alanında sondaj çalışmaları başladı. ETÜ Yolundaki alanda yapılan sondaj çalışmalarını yakından takip eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İnşallah Erzurumluların gurur duyacakları bir spor kampüsünü ilimize kazandıracağız. Bunun için yoğun çalışıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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