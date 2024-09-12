Üye Girişi
Haberler

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Ağustos Ayında 45 Bin 560 Yolcu Hizmet Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ağustos ayında 45 bin 560 yolcu hizmet aldı. Ayrıca, 270 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti ve 438 ton kargo, posta ve bagaj taşındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ağustos ayında 45 bin 560 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ağustos ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 45 bin 560 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 270 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 438 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2024 yılının ocak- ağustos aylarında toplam 298 bin 922 yolcu, uçak trafiği 2111, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 530 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Havacılık erzincan Ekonomi Güncel Ulaşım Yerel

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma

 Amca Salim Güran'dan sır çağrılar! 1 saat içinde tam 5 kez aynı kişiyi aramış

HTS kayıtlarında ortaya çıktı! 1 saat içinde 5 kez aynı kişiyi aramış
Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

"Salim Güran'ın 2 yengesiyle ilişkisi vardı Narin onları gördü"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi? Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu? YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 Eylül! Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre belli oldu mu? İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kaç yaşında ve nereli? VGM BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru ekranı (https://www.vgm.gov.tr/) Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil'de oruç tutmak farz mı, sünnet mi? Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 12 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title