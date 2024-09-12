Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Ağustos Ayında 45 Bin 560 Yolcu Hizmet Aldı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ağustos ayında 45 bin 560 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ağustos ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 45 bin 560 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 270 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 438 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2024 yılının ocak- ağustos aylarında toplam 298 bin 922 yolcu, uçak trafiği 2111, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 530 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN