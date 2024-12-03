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Erzincan'ın Taksicileri Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Bilgilendirildi

Erzincan'ın Taksicileri Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Bilgilendirildi
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Erzincan'da taksicilere, şehrin önemli turizm merkezi Ergan Dağı Kayak Merkezi hakkında bilgi verildi. Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, taksicilerin turistlerle ilk temas noktası olduğunu vurgulayarak, onların turizm tesisleri hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine değindi.

Erzincan'ın turizm elçileri olan taksiciler Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde misafir edildi.

Taksicilere Ergan Dağı Kayak Merkezi hakkında bilgiler veren Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden Erzincan'a gelen vatandaşların ilk olarak taksicilerle muhatap olduklarını belirterek taksicilerin özellikle de kentteki turizm tesisleri hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine değindi.

Eşsiz doğasıyla, sosyal tesisleriyle, Türkiye'deki en uzun kayak pistleriyle, gece kayağı yapma imkanıyla, şehir merkezine olan yakınlığıyla, yeni teknoloji telesiyej ve teleferik sistemleriyle adeta bir cazibe merkezi olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sadece kış mevsiminde değil 12 ay boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığını belirten Mehmet Emre Canpolat, Erzincan'a gelen turistlerin en güzel şekilde ağırlanmasında iş birliğinin önemine değinerek taksici esnafa katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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