Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı Araştırma Yetkili Kuruluş Olmak İçin Başvurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü, Araştırma Yetkili Kuruluş olmak için başvuruda bulundu.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün "Araştırma Yetkili Kuruluş" olarak tasdik edilmesi amacıyla; Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Erkan Taçbaç, Bitkisel Gıda Araştırmaları Çalışma Grup Sorumlusu Esin Toparlak ile Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sağlığı Araştırmaları Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Şirin Gülsün Çizmeci Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne yerinde inceleme ziyaretinde bulundular.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ekibi gerekli incelemelerin ardından hazırlayacakları raporu Genel Müdürlüğe sunacaklar. Ardından Erzincan'ın Araştırma Yetkili Kuruluş başvurusu hakkında karar verilecek. - ERZİNCAN