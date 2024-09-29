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Erzincan'da Patates Hasadı Başladı

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başlamış olup, üreticiler tarlalardan toplama işlemlerine devam ediyor. Bu sezon patateslerin kalitesi yüksek, ancak verim düşüklüğü yaşanıyor. Üreticiler, bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

Erzincan'da patates hasadı başladı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı.

Çayırlı'da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor.

Üretici Mustafa Bahadır, tarladan sofralara getirilen patateste bu sezon hasadın başladığını belirtti.

Bahadır, "Erzincan'da buğdaydan sonra alternatif olan patates ve pancar hasadı da başladı Çayırlı'da. Bugün itibariyle patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Erzincan'da Patates Hasadı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel

Erzincan Çayırlı Ekonomi Güncel Üretim Tarım Yerel

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