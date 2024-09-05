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Erzincan'da Paraşütçüler Gökyüzünü Renklendirdi

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Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 10 farklı ülkeden yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu katıldı. Sporcular, derece elde etmek için birbirleriyle yarışırken gökyüzünde adeta bir şölen oluşturdu.

Erzincan'da paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

ERZİNCAN - Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye şampiyonası Erzincan'da başladı. Paraşütçüler adeta gökyüzünü renklendirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı. Şampiyonaya Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, kamu kurum müdürleri katıldı.

Almanya, Belçika, İngiltere ve İran'ında aralarında bulunduğu 10 farklı ülkenin katıldığı şampiyonada 10'u kadın olmak üzere yaklaşık 120 yamaç paraşütü sporcusu mücadele ediyor. 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan sporcular, söz konusu şampiyonada derece elde etmek için birbirleriyle yarıştı.

Organizasyonun açılışında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın kış ve doğa sporları bakımından ideal bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Şampiyonanın kentte yapılıyor olmasının tesadüf olmadığını belirten Yıldırım, "Böylesine ideal bir coğrafyada yamaç paraşütü yarışmasının yapılması ilimizin ayrıcalıklı özelliğini de ortaya çıkarıyor. Kışın Ergan Dağı'nda kayak, yazın Karasu Nehri'nde rafting ve yine bu mevsimlerde yamaç paraşütü ve benzer doğa sporları denince akla gelen yer Erzincan'dır. Çünkü Erzincan etrafı dağlık, ortası bağlık, güzel dünyada cennetten bir köşe olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu ise kentin su ve motor sporları noktasında cazibe merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, her yıl daha güzel işler ortaya koymak için gayret ettiklerini aktardı.

Türkiye Hava Federasyonu As Başkanı ve Yarışma Direktörü Abdullah Kahraman da şampiyonanın sonunda milli takım sporcularını belirleyeceklerini söyledi.

Yarışlara yaklaşık 120 sporcunun katıldığını belirten Kahraman "Yaklaşık 120 sporcunun 10'u kadın. Şampiyona sonunda milli takım sporcularını seçeceğiz. Almanya, Belçika, İngiltere ve İran gibi yaklaşık 10 farklı ülkeden sporcular buraya geldi." dedi.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler bir süre sporcularla sohbet ettikten sonra telsizle yarışmanın startını verdi.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayan sporcular, Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmak için birbirleriyle yarışırken gökyüzünde adeta bir şölen oluşturdular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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