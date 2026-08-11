Erzincan'da Manda Yetiştiricileri Birliği Kuruluyor

Erzincan'da manda yetiştiriciliğinin daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla Erzincan Manda Yetiştiricileri Birliğinin kurulması için yasal süreç başlatıldı.

Birliğin kuruluş çalışmalarını yürüten İlyas Meral ve beraberindeki heyet, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve manda yetiştiriciliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, kurulması planlanan birliğin üreticilerin daha güçlü bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermesine katkı sağlaması, sektörün ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi ve manda yetiştiriciliğinin daha planlı şekilde geliştirilmesi konuları ele alındı.

Erzincan'da özellikle kırsal bölgelerde uzun yıllardır sürdürülen manda yetiştiriciliğinin, sütü ve süt ürünleriyle ekonomik değeri yüksek hayvancılık faaliyetleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca üretimin artırılması, yetiştiricilerin örgütlenmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve sektöre yönelik destek mekanizmalarının etkin kullanılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuruluş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Erzincan'da manda yetiştiriciliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşması ve üreticilerin ortak çatı altında faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı