Erzincan'da hayvan pazarı hareketlendi: Sıkı pazarlıklar başladı

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında besiciler ve vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğu belirtilirken, pazarın önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa sunan besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturdu.

Kentte her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarında besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren yerlerini aldı. Pazara gelen vatandaşlar ise fiyatları inceleyerek bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi.

Pazarda alıcı ve satıcılar arasında yapılan pazarlıklar zaman zaman uzun sürerken, geleneksel tokalaşarak anlaşma yöntemi dikkati çekti. Besiciler, hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı olduğunu belirterek fiyat tekliflerini savundu.

Besiciler, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu ve her bütçeye uygun hayvan bulunduğunu ifade etti. Vatandaşlar da fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Hayvan pazarındaki yoğunluğun, bayramın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
