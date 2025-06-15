Erzincan'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlamaları

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Erzincan'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte jandarma görevleri, ekipmanları tanıtıldı ve vatandaşlar jandarma personeliyle etkileşimde bulundu.

Erzincan'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ERZİNCAN - Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalarda, jandarmanın görev alanları ve ekipmanları tanıtıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde kurulan tanıtım stantlarında; Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Jandarma Komando timlerine ait araçlar, teçhizatlar ve çalışmalar sergilendi. Vatandaşlara jandarmanın görevlerini daha yakından tanıma imkanı sunan etkinlikte, özellikle çocuklar ve gençler stantlara büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar, jandarma personelinden bilgi alarak teşkilatın günlük operasyonları ve teknolojik imkanları hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Etkinlik boyunca meydanı dolduran Erzincanlılar, jandarma personeliyle sohbet ederek hatıra fotoğraflı çektirdi. Özellikle çocuklar, komando araçlarına binerek ekipmanları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Vatandaşlar, jandarmanın disiplinli yapısı, teknolojik donanımı ve halkla kurduğu yakın iletişim karşısında gurur duyduklarını belirterek, "Jandarmamızın bu kadar donanımlı ve hazırlıklı olduğunu yakından görmek bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" şeklinde duygularını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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