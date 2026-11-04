Erzincan'da bölge üçüncüsü olan Soner Berk Çelik'e Kaymakam Bilgin hediye takdim etti

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Erzincan'da düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Yarışları'nda kendi kategorisinde bölge 3'üncüsü olarak önemli bir başarı elde eden Aşkale'nin başarılı sporcusu Soner Berk Çelik ve Atletizm Antrenörü Elif Eyüp, Aşkale Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcu Soner Berk Çelik'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Kaymakam Bilgin, Türkiye Yarı Finalleri'nde ilçemizi temsil edecek olan genç sporcuya hediye takdim ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kaymakam Bilgin'in sporcuya gösterdiği ilgi ve verdiği destek, spor camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı