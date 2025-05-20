Erzincan'da Barajlar Su İle Dolu

Erzincan'da Barajlar Su İle Dolu
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Erzincan'da Barajlar Su İle Dolu
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Erzincan'da bu yıl bol kar yağışı ve Mayıs ayında etkili olan yağmurlar sayesinde barajlardaki su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. Nehirlerin su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kar suyu ve yağmur barajlara bereket oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da bu sene kışın bol kar yağışı görülmesi ve Mayıs ayında etkili olan yağmur yağışlarıyla birlikte barajlardaki su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Bahar ayında Doğu'da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı. Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, Erzincan'dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehrinin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Anadolu'daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Ağrı Diyadin'den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'da kaynayan Karasu Nehri, Erzincan'dan sonra Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına akarak Irak'ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşip Şatt'ül-Arab'ı oluştup Basra Körfezi'ne dökülüyor.

"Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı arttı"

Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan'da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 90, Tercan Barajı da yüzde 100 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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