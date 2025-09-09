Erzincan'da Arıcılar Bal Sağımına Devam Ediyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde arıcılar bal sağımını sürdürüyor.

Yüksek rakımda sürdürülen çalışmalarda, rüzgarın etkisi ve kuraklık nedeniyle verim geçen yıllara göre düşük seyretse de, endemik bitkilerden elde edilen bal kalite açısından dikkat çekiyor.

Erzincan'ın birçok bölgesinde mevsim boyu bal üretimi yapılıyor. Bölgede üretilen ballar kaliteli ballar arasında yerini alıyor. Bal üreticisi Kadir Özen, 6'ncı ay itibarıyla yaylaya çıktıklarını, 8'inci ayın sonuna kadar bal sağımı yaptıklarını söyledi. Özen, "Bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar esti, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık." dedi. - ERZİNCAN