Haberler

Erzincan'da Arıcılar Bal Sağımına Devam Ediyor

Erzincan'da Arıcılar Bal Sağımına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan ilçesindeki arıcılar, yüksek rakımda bal sağımını sürdürüyor. Rüzgar ve kuraklık nedeniyle verim düşse de, endemik bitkilerden elde edilen balın kalitesi dikkat çekiyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde arıcılar bal sağımını sürdürüyor.

Yüksek rakımda sürdürülen çalışmalarda, rüzgarın etkisi ve kuraklık nedeniyle verim geçen yıllara göre düşük seyretse de, endemik bitkilerden elde edilen bal kalite açısından dikkat çekiyor.

Erzincan'ın birçok bölgesinde mevsim boyu bal üretimi yapılıyor. Bölgede üretilen ballar kaliteli ballar arasında yerini alıyor. Bal üreticisi Kadir Özen, 6'ncı ay itibarıyla yaylaya çıktıklarını, 8'inci ayın sonuna kadar bal sağımı yaptıklarını söyledi. Özen, "Bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar esti, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yunanistan'a sahasında soğuk duş! İşte Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları

Yunanistan'a sahasında soğuk duş! İşte Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bildiği bir şey mi var? Bahçeli'den İzmir'deki saldırı için dikkat çeken yorum

Bildiği bir şey mi var? İzmir'deki saldırı için dikkat çeken yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.