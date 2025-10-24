Haberler

Erzincan'a 3 Yeni Mera Islah Projesi Onayı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan'da 2026 yılı için planlanan 3 mera ıslah projesine onay verdi. Projeler, Ergan, Ahmetli ve Çatalören köylerinde uygulanacak ve hayvancılık sektörüne yönelik önemli katkılar sağlayacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'da düzenlenen toplantıdan Erzincan'a 3 proje için onay çıktı.

Toplantıda Erzincan'ı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük temsil etti. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük, mera alanlarında; yetiştiriciler ve hayvan refahı için neler yapıldığını anlatarak, 2026 yılı için ise Erzincan'da yeni yapılması planlanan ıslah projesini Bakanlık temsilcilerine ve katılımcılara anlattı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Erzincan tarafından sunulan proje bakanlık yetkililerinden onay aldı.

2026 yılında Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak katkı ile 3 mera ıslah ve amenajman projesi yürütülecek. Projeler Ergan, Ahmetli ve Çatalören köylerinde uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, topraklarının üçte biri meralardan oluşan ve hayvancılık sektörü açısından hayati önem taşıyan meralarda ıslah projelerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak finansman ile projelerin yürütüleceğini ifade eden İl Müdürü Alper Koçaker, mera ıslahlarının köy muhtarlarının yazılı başvuruları ile yapılabildiğine dikkat çekti. Erzincan'da hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaba yemin büyük kısmının meralardan karşılandığını söyleyen Koçaker, meralarda uygulanacak ıslah projeleri ile hem ot verimi ve kalitesinin artırılacağını hem de meralardaki hayvanlar açısından önem arz eden su, sıvat, gölgelik gibi ihtiyaçların karşılanacağını kaydetti. İl Müdürü Alper Koçaker, Bakanlık tarafından onay verilen 3 projenin Erzincan'a ve köylere hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
