Ertuğrul Dönmez Balkan Şampiyonası'nda Milli Takım Antrenörü Olarak Görev Alacak

Erzurumlu Ertuğrul Dönmez, Milli takım antrenörü olarak, Elifsu Esenboğa ile Elif Rana Ekmen sporcu olarak Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ertuğrul Dönmez'e Türkiye Judo Federasyonu'ndan bir görev daha geldi. Dadaş antrenör, Yıldız Milli Takım Antrenörü olarak tatamide sporcuların köşesine çıkacak. Balkan şampiyonasında Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcuları Elifsu Esenboğa ile Elif Rana Ekmen ise sporcu olarak Yılız Milli takımında tatamiye çıkarak Balkanlarda madalya arayacak.

Balkan şampiyonası Karadağ'da

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde yapılacak. Erzurum GSİM Antrenörü Ertuğrul Dönmez ile sporcular 36 kiloda Elifsu Esenboğa, 63 kiloda Elif Rana Ekmen ülkemizi temsil edecek. Antrenör Dönmez ile iki milli judocu madalya için oldukça iddialı.

Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

Yıldız Milli takımında Türk sporcuların köşesinde tatamiye çıkacak olan Erzurumlu antrenör Ertuğrul Dönmez, kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini söyledi.

Milli sporcu olarak ülkemize madalyalar kazandıran Ertuğrul Dönmez, şimdi antrenör olarak milli takım çatısı altında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini veriyor. Genç antrenör, "Bize güvenen Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Öztürk ile yönetim kurulunun güvenlerini boşa çıkarmayacağız" dedi.

Dönmez, kendisine ve sporcularına destek veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e de teşekkür etti. - ERZURUM