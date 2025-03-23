Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Devam Ediyor
Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi, bu yıl birçok kayak merkezinin erken kapandığı dönemde kayak sezonuna devam ediyor. Kayakseverler, görsel şölen sunan pistte keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor
ERZİNCAN - Türkiye'de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor.
Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, hafta içerisinde de ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.
Kayak severler 137 santimetre kar kalınlığının ölçüldüğü pistin mart ayının sonunda da çok güzel olduğunu belirterek vatandaşları Ergan'a davet ettiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ONUR ÇETİN - Yerel