Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi, bu yıl birçok kayak merkezinin erken kapandığı dönemde kayak sezonuna devam ediyor. Kayakseverler, görsel şölen sunan pistte keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor

ERZİNCAN - Türkiye'de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor.

Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, hafta içerisinde de ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Kayak severler 137 santimetre kar kalınlığının ölçüldüğü pistin mart ayının sonunda da çok güzel olduğunu belirterek vatandaşları Ergan'a davet ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ONUR ÇETİN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title