Engelli Çocuklar ve Dersimspor'dan Anlamlı Etkinlik

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bedri Es Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde korunma ve bakım altında bulunan engelli çocuklar, Dersimspor ile bir araya gelerek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bedri Es Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde, devlet koruması altında bulunan engelli çocuklar, Dersimspor ile yaptıkları dostluk maçıyla hem toplumsal farkındalığı artırdı hem de koruyucu aile olma çağrısında bulundu. Sporun birleştirici gücü sayesinde engellerin aşıldığı bu özel karşılaşma, engelli çocukların sosyal hayata katılımına önemli bir katkı sağladı. Karşılaşma öncesinde engelli çocuklar, açtıkları pankartlarda yer alan "Haydi Tunceli Koruyucu Aile Olalım" mesajıyla, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti.

"Engelli çocuklarımızın açtığı pankarttaki çağrı çok kıymetli"

Etkinliğin ardından bir değerlendirme yapan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "Kuruluşlarımızda kalan engelli çocuklarımızın spora ve sosyal hayata katılımı bizim önceliklerimizdendir. Dersimspor camiasına bu duyarlı desteklerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Engelli çocuklarımızın açtığı pankarttaki çağrı çok kıymetli. Bizler, devlet olarak her zaman yanlarındayız; ancak sevgi ve şefkatin en önemli adresi ailedir. Tüm Tunceli halkını, bu kutsal görevi üstlenerek, bir çocuğumuza sıcak bir yuva sunan koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ