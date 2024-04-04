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Adıyaman'da Anne ve Anne Adaylarına Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince anne ve anne adaylarına "En iyi narkotik polisi anne" projesi tanıtıldı.

Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Fatma Kösemen Kadın Kur'an Kursu'nda öğrenim gören 52 anne ve anne adayıyla bir araya geldi. Polisler, burada bulunan anne ve anne adaylarına "En iyi narkotik polisi anne" projesini tanıtarak uyuma uygulaması, iki ekmek adlı kısa film izletildi. Polisler uyuşturucuyla mücadelede yapılan ve yapılması gerekenleri tek tek anlatarak aynı zamanda bilgilendirici broşürleri de dağıttı.

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili çalışmaların ise aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Adıyaman Yerel Haberler

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