Emirdağ'da Yaz Tatili Nüfusu 200 Bine Yaklaştı

Emirdağ'da Yaz Tatili Nüfusu 200 Bine Yaklaştı
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Emirdağ ilçesinde yaz tatilinde gurbetçilerin gelişiyle nüfus yaklaşık 200 bine ulaştı. Esnaf, artan nüfusla birlikte işlerinin yoğunlaştığını belirtti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 45 bin olan nüfus, yaz tatilinde gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle yaklaşık 200 binlere ulaşıyor.

Emirdağ'da yaz tatili ile birlikte nüfus yoğunluğu da arttı. Gurbetçilerin gelişi le birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilçenin yaz döneminde nüfusu 200 binlere yaklaştı. İlçede neredeyse her iki araçtan birisinin yabancı ve lüks araç olması dikkatlerden kaçmazken, bu duruma en çok sevinenler ise esnaf oldu. Ağırlıklı olarak Belçika ve Fransa'dan gelen gurbetçilerin yaklaşık 1 ay memleketlerinde kaldıkları öğrenildi.

Esnaf, yaz tatilinde gurbetçilerin Emirdağ'a gelmeleri ile işlerinin yoğun bir şekilde arttığını ifade ettiler. İlçe esnaflarından Fahrettin Benli ve Onur Kaya, işlerin yoğunlaştığını kaydederek, gurbetçilere ilçe ve kente sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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