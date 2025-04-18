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Emirdağ'da Mevsimlik Tarım İşçileri Gelmeye Başladı

Emirdağ'da Mevsimlik Tarım İşçileri Gelmeye Başladı
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Havaların ısınmasıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine mevsimlik tarım işçileri geldi. Kaymakam Yasin Akgül, işçileri ziyaret ederek, elektrik sorununu çözdüklerini açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ağırlıklı olarak tarım alanlarında çalışan mevsimlik işçiler havaların ısınmasıyla ilçeye gelmeye başladı.

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, ilçeye gelmeye başlayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçeye gelen işçiler tarım alanları başta olmak üzere ara işlerde çalışırken, bir çoğunun ise çadırlarda yaşamlarını idame ettirdikleri belirtildi. Gerçekleşen ziyaretin ardından Kaymakam Akgül sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise "Kurumlarımızla işbirliği içinde Çiftlik ve Eşrefli köylerindeki Urfalı kardeşlerimizin elektrik sorununu çözüme kavuşturduk" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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