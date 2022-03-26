Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu! Alışverişe çıkanlar aynı dertten muzdarip - Haberler

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Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu! Alışverişe çıkanlar aynı dertten muzdarip

İhlas Haber Ajansı - Caner Sönmez - Yerel
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Ramazan'a sayılı günler kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. İstanbul'da güzel havayı fırsat bilenler, Mısır Çarşısı'na akın etti. Eminönü'nde yaşanan alışveriş telaşı dron ile görüntülenirken, alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayet etti.

Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar, iftar ve sahur alışverişi için Eminönü'ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı çevresinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu! Alışverişe çıkanlar aynı dertten muzdarip

Alışveriş yapmaya gelen Özcan Güler isimli vatandaş, "Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii" ifadelerini kullandı.

Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu! Alışverişe çıkanlar aynı dertten muzdarip

Bir başka vatandaş ise "Biz geçen hafta geldik bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesemize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız" şeklinde konuştu.

Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu! Alışverişe çıkanlar aynı dertten muzdarip

Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, "Ramazan'da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım" dedi.

Öte yandan Mısır Çarşısı esnafı, fiyatların normal olduğunu ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Yerel

Eminönü, Yerel, Ekonomi, Haberler

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