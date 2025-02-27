Eminönü'nde Ramazan Alışverişi Yoğunluğu ve Hurma Fiyatlarındaki Artış

Eminönü'nde Ramazan ayı arifesinde alışveriş telaşı yaşandı. Hurma fiyatlarındaki artış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10 oldu. Yarın ilk sahura kalkacak olan vatandaşların, alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan alışverişi başladı. İftar sofralarında eksiklerini gidermek için alışverişe çıkan vatandaşlar Eminönü'nün yolunu tuttu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. İftar sofralarında yerini alacak hurma fiyatlarının 150 TL ve bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Hurma fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10 artış olduğu gözlendi. Öte yandan, yarın ilk sahura kalkacak olan vatandaşların, alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.

"Geçen sene yüzde 100 fiyat artışı olmuştu, bu sene yüzde 10 gibi bir artış var"

Mısır Çarşısı esnafı Süleyman Kazan, "Mısır Çarşısı'ndayım. Yaklaşık 10 gündür Ramazan yoğunluğu var. Geçen sene biraz sakin geçti. Geçen sene yüzde 100 fiyat artışı olmuştu, bu sene yüzde 10 gibi bir artış var. Talep çok, yoğunluk çok. İnşallah daha da artarak devam edecek diye düşünüyorum. Hurma, kayısı, üzüm ve incir en çok satılırken, koşturmaca akşama kadar devam ediyor. Hurma 150 TL'den başlıyor, bin TL'ye kadar hurma var. Bin TL'lik hurmada, 150 TL'lik hurmadan daha fazla satışımız oluyor. Herkes en iyisinden alıyor. En iyisini tüketmeye çalışıyor. İyi bir hurmanın bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

"Fiyatlar normal"

Mehmet Başar, "Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan geliyorum. Fiyatlar normal" şeklinde konuştu.

"Ramazan alışverişi için geldim"

Hediye Karaca, "Ramazan alışverişi için Mısır Çarşısı'na geldim. Kahvaltılıklarımı alacağım. Peynir, zeytin falan. Fiyatlar biraz yüksek ama burası kaliteli olduğu için buraya geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL