Tüed Kırıkkale Şube Başkanı Aytekin'den Emekli Zamlarına İlişkin : "Sukutuhayale Uğradık"

(KIRIKKALE) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, 2026 yılının ilk altı ayında emekli aylıklarına yapılacak zam oranının yetersiz olduğunu belirterek, "Sukutuhayale uğradık" dedi.

Emeklilere yapılan zam oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Aytekin, "sukutuhayale uğradıklarını" ifade etti ve yetkililerin zam oranını yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Açlık sınırının 27 bin, yoksulluk sınırının ise 95 bin lira olduğunu hatırlatan Aytekin, beklentilerinin, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi olduğunu belirtti. Aytekin, "Bu talebimizin yerine getirilmesi, yıllarca ülke ekonomisine katkı sağlamış 16 milyon emeklimizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Aytekin, aylığı düşük emeklilerin daha az, yüksek emeklilerin ise daha fazla zam aldığına dikkati çeken Aytekin, bunun adaletsiz bir durum oluşturduğunu ifade etti.

Bu dengesizliğin giderilmesi için yüzdelik zam yerine seyyanen zam uygulanması gerektiğini belirten Aytekin, ayrıca işçi ve memur emeklileri arasındaki farkın da giderilmesini talep etti.