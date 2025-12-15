Haberler

Edirne'de Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan Basın Açıklaması: "En Düşük Emekli Aylığı, En Düşük Memur Maaşına Eşitlenmelidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç, emeklilerin aylıklarının iyileştirilmesi için en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesini ve yılda 4 kez ikramiye verilmesini talep etti.

(EDİRNE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç, en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesini, emeklilere yılda 4 kez de ikramiye verilmesini istedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç okudu. Kılıç, emeklilerin taleplerini sıralayarak emeklilerin insanca yaşaması için en düşük emekli aylığının, en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Gelin, bütçenin saraylara, yandaşlara, savaşa değil; halkın sofrasına, sağlığına, barınmasına, geleceğine ayrılması için hep birlikte ses yükseltelim. Tüm emeklilere seyyanen zam verilmelidir. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Bayram ikramiyesi yılda 4 kez ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Sağlık ücretsiz ve erişilebilir olmalı, sağlıkta soyguna son verilmelidir. 3600 ek gösterge tüm emekli memurları kapsamalıdır. Emeklilerin sendikalaşmasının önü açılmalı, toplu sözleşme masasında yerimiz olmalıdır."

Kaynak: ANKA / Yerel
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
title