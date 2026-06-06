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Devrimci Emekliler Sendikası'ndan Aym'ye Seyyanen Zam Başvurusu

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Devrimci Emekliler Sendikası, çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Sendika, gelir adaletsizliğine dikkat çekerek zammın tüm emeklilere uygulanmasını talep etti.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Devrimci Emekliler Sendikası, çalışan memurlara verilen ancak emeklilere yansıtılmadığını belirttiği seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Sendika, zammın tüm emeklilere uygulanmasını talep etti.

Samsun ve Atakum Devrimci Emekliler Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen seyyanen zam davasında emekliler lehine karar verilmesi istendi.

Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının gelir adaletsizliğine yol açtığını savundu. Aydın, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın bugün yaklaşık 23 bin liraya ulaştığını belirterek, aynı artışın emekli memurlara da uygulanması gerektiğini söyledi.

Aydın, emekli aylıkları ile çalışan memur maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını ifade ederek, emeklilerin ekonomik olarak zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Sendika üyeleri, seyyanen zamla ilgili davada emekliler lehine karar verilmesi talebiyle hazırlanan dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne iletilmek üzere Samsun Adliyesi'ne sundu.

Kaynak: ANKA
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