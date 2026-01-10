Haberler

Emekliler Mersin'de Eylemde: Biz Emekliler Artık Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz, Evlerimize Kapanmayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi, emeklilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek haklarını savunmak için mücadeleye sokaklarda devam edeceklerini açıkladı. Ahmet Karakuş, insanca yaşam talebinin ertelenemez olduğunu vurguladı.

(MERSİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdiği açıklamasında, "Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz." dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, CHP'nin "En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlensin" talebiyle TBMM'de başlattığı eyleme Mersin Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı Parkı'ndan destek verdi. Emekliler adın açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş şöyle konuştu:

"CHP milletvekillerinin Meclis eylemini destekliyor ve alanlarda olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz emekliler artık susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, evlerimize kapanmayacağız. Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi, açlık sınırı altında yaşamaya zorlanmayı kabul etmiyoruz. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz. Bundan sonra her şey biziz. Meydan biziz, söz biziz, güç biziz."

Emekli bir vatandaş da yazdığı şiiri okudu:

"Saray, köşk, saltanat küfe dediğin, sofrada bal, börek, katmer yediğin, yoksul kondusunda açlık çekerken sanki sadakadır bize verdiğin. Han, hamam, saltanat, saray sizlere, umut, acı, çile, vaat bizlere. Sizler yaşıyorken zevk ve sefayı, işsizlik, yoksulluk niye hep bize? Biraz da biz beyler, biz yaşayalım. Ne varsa küfede biz taşıyalım. O tarafta sizi alkışlayalım. Bu dünyada biraz sürelim sefa."

Kaynak: ANKA / Yerel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağmurun çökerttiği yoldan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Yağmurun çökerttiği yoldan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı: Bedel ödeyecekler
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Yağmurun çökerttiği yoldan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Yağmurun çökerttiği yoldan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri