Emekliler Mersin'de Eylemde: Biz Emekliler Artık Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz, Evlerimize Kapanmayacağız

(MERSİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdiği açıklamasında, "Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz." dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, CHP'nin "En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlensin" talebiyle TBMM'de başlattığı eyleme Mersin Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı Parkı'ndan destek verdi. Emekliler adın açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş şöyle konuştu:

"CHP milletvekillerinin Meclis eylemini destekliyor ve alanlarda olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz emekliler artık susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, evlerimize kapanmayacağız. Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi, açlık sınırı altında yaşamaya zorlanmayı kabul etmiyoruz. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz. Bundan sonra her şey biziz. Meydan biziz, söz biziz, güç biziz."

Emekli bir vatandaş da yazdığı şiiri okudu:

"Saray, köşk, saltanat küfe dediğin, sofrada bal, börek, katmer yediğin, yoksul kondusunda açlık çekerken sanki sadakadır bize verdiğin. Han, hamam, saltanat, saray sizlere, umut, acı, çile, vaat bizlere. Sizler yaşıyorken zevk ve sefayı, işsizlik, yoksulluk niye hep bize? Biraz da biz beyler, biz yaşayalım. Ne varsa küfede biz taşıyalım. O tarafta sizi alkışlayalım. Bu dünyada biraz sürelim sefa."