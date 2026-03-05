Haberler

Edremit'te Emekliler Bayram İkramiyesinin Yükseltilmesini İstedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekliler, bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Eyleme katılanlar, emekli maaşlarının artırılması ve bütçe adaletsizliğine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekliler "bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi" talebiyle basın açıklaması yaptı.

Emekli Meclisleri Sendikası, DİSK Dev Emekli Sen ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Emekliler, "Sadaka değil, asgari ücret kadar bayram ikramiyesi", "Sermayeye değil, emekliye bütçe" yazılı pankartlar açtı, taleplerini dile getiren sloganlar attı.

Bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de desteklediği eylemde konuşmayı DİSK Dev Emekli Sen'den Meral Gezgin yaptı.

"Milyonlarca emeklinin açlık sınırının altındaki asgari ücrete bile erişemediğini" söyleyen Gezgin, şunları kaydetti:"

"Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Edremit Emekli Sendikaları Birliği olarak hükümetin 'kaynak yok' bahanelerini kabul etmiyoruz. AK Parti, emekli bayram ikramiyesine zam yapmamasını bütçe disiplinine bağlıyor; oysa rakamlar gerçeği söylüyor. 2018 yılında emekli ikramiyesinin bütçedeki payı yüzde 2,5 iken, 2025 yılında bu pay yüzde 0,8'e düşürülmüştür. Buna karşın aynı dönemde faiz ödemelerinin payı yüzde 8,9'dan yüzde 14'e çıkarılmıştır. Bu tablo açıkça göstermektedir ki aslında para var ama emekliye yok. Kaynaklar emekliye değil, faiz lobilerine aktarılmaktadır. Bu adaletsizliğe son verilmeli, emekliye yılda 4 ikramiye verilerek kayıplar telafi edilmelidir. 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'üne denk gelen bayram ikramiyesi, 2025'te yüzde 18'e kadar gerilemiştir. 2026 yılı için bu oran korunmalı ve ikramiyeler en az 17 bin 514 lira olarak güncellenmelidir. Emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılmalı ve milli gelir artışından emeklilere adil pay verilmelidir."

Kaynak: ANKA
